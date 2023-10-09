Военэксперт назвал преимущества танка перед беспилотником Военэксперт Леонков: если беспилотник подобьют, то его невозможно будет починить

Фото: МО РФ

Беспилотная бронетехника вряд ли станет полноценной заменой основных боевых танков (ОБТ), заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, если беспилотник подобьют, то его невозможно будет починить.

У беспилотных танков есть один недостаток. Например, если такую машину подобьют — кто в таком случае сможет заменить деталь на поле боя? Как только такая беспилотная боевая единица становится неподвижной, она тут же уничтожается. Вторая проблема — дистанционное управление этим танком в режиме реального времени. Это можно обеспечить только если происходит колониальный конфликт и у вас есть тотальное информационное преимущество. Если идет серьезная война, то нужно понимать, что все приборы, благодаря которым можно осуществлять дистанционное управление в режиме онлайн, будут выведены из строя, — пояснил Леонков.

Поэтому, уверен он, концепция беспилотных танков представляет интерес в первую очередь в плане освоения денежных средств, но вряд ли оправдает себя на поле боя. В качестве одной из причин появления подобных программ в армии США эксперт назвал дефицит необходимых инженерных кадров в американском ВПК, а также сложность производства ОБТ.

США уже не в первый раз отказываются от основных боевых танков. Я думаю, это связано с тем, что в Америке отсутствуют специалисты, способные заниматься производством ОБТ. Дело в том, что США прекратили производство танков в 2008 году в пользу платформенной системы, которая, в зависимости от назначения, может менять различные виды вооружения как конструктор. Эти легкие бронированные машины, созданные в рамках концепции сетецентрической войны, не оправдали себя на поле боя, — заявил Леонков.

Он напомнил, что американская армия ранее уже пыталась представить новую модель танка Abrams под названием Abrams X, первый прототип которого был продемонстрирован на выставке AUSA-2022 в Вашингтоне в прошлом году.

Ранее издание Asia Times сообщило, что исходя из опыта украинского конфликта США могут в будущем отказаться от танков Abrams M1 и заменить их более легкими беспилотными боевыми машинами.