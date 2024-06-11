Военэксперт назвал главные преимущества беспилотного танка Военэксперт Тебин: беспилотные танки позволят сохранить жизни военнослужащих

Фото: МО РФ

Достоинство беспилотных танков заключается в том, что в них нет нужды обеспечивать экипажу безопасность, рассказал NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин. По его словам, в случае повреждения такой техники удастся избежать человеческих жертв.

Больше не нужно поддерживать приемлемые для людей условия по уровню кондиционирования, расположению и всему прочему. Это позволяет получить значительное число места, массы и электрической мощности для других задач. А главное достоинство, конечно, заключается в безопасности экипажа, так как он просто отсутствует, — сказал Тебин.

По словам эксперта, идея о создании таких машин появлялась еще в СССР. Однако такие бронемашины не стали массовыми: было затруднительно наладить бесперебойную передачу достаточного объема информации, который экипаж получает со всех средств наблюдения.

Ранее военнослужащие ВС РФ испытали в зоне СВО гибрид танка и FPV-дрона. Машину, созданную на основе T-72A, назвали «Vася». Роботизированную систему собрала группа энтузиастов, ее тесты прошли на Запорожском направлении.

Ранее было опубликовано видео с белорусским разведывательно-ударным беспилотным вертолетом Hunter, предназначенным для борьбы с дронами. Его показали на выставке HeliRussia-2024, проходящей в Москве. В ролике можно заметить воздушное судно, стоящее на транспортном прицепе.