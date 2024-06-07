Военэксперт назвал истребители Mirage новой «головной болью» для России Тебин: поставленные Киеву французские самолеты Mirage повлияют на поле боя

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Истребитель Mirage 2000

Появление в составе ВВС Украины истребителей Mirage 2000-5 изменит расклад сил в зоне спецоперации, заявил NEWS.ru военный эксперт Прохор Тебин. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Киеву истребители четвертого поколения Mirage 2000-5.

Истребители Mirage, которые Париж хочет поставить Киеву, способны повлиять на поле боя, — ограниченно. И все же они могут стать новой головной болью для России. Многое тут будет зависеть от качества подготовки украинских экипажей, обслуживания самолетов и их применения, — сказал Тебин.

По мнению эксперта, удары «Миражей» могут быть нацелены как на системы ПВО, так и на логистические узлы российской армии. Также эти истребители могут вступить в прямое столкновение с российскими самолетами в небе над зоной СВО.

Но в целом мало что изменилось после слов Макрона. Ползучая эскалация в зоне СВО происходила и будет происходить. Качественные изменения я пока не фиксирую. Франция и раньше поставляла оружие Украине, а ВСУ и без разрешения Парижа применяли его по территории России, — указал Тебин.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5. Он добавил, что точное число воздушных судов пока обсуждается. Президент пообещал, что Париж также полностью подготовит, обучит и вооружит украинскую бригаду в 4,5 тысячи человек. Он не исключил, что направит на Украину французских инструкторов.