Военэксперт назвал главную проблему беспилотных танков Военэксперт Козюлин: проблемы в производстве беспилотных танков связаны с РЭБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная трудность в использовании беспилотных танков заключается в противодействии систем РЭБ, рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, из-за этого техника может потерять управление и оказаться захваченной противником.

Системы радиоэлектронной борьбы забивают каналы связи, и танк станет слепым, теряя управление. В такой ситуации он может стать подарком противнику. Должна быть какая-то программная разработка, которая позволит ему переходить в автономный режим или возвращаться на базу при потере связи, — заявил Козюлин.

Наземные беспилотные технологии, отметил эксперт, не так просты, как воздушные дроны. Эту проблему и предстоит решить разработчикам тяжелой техники, чтобы перевести ее на дистанционное управление, полагает он.

В автономном режиме испытываются беспилотные автомобили на дорогах в Москве. Но там сидит человек, контролирующий процесс вождения. Это говорит о том, что даже в городских условиях технологии несовершенны. А на поле боя с учетом РЭБ, изменений в характере местности — это еще более трудная задача, — сказал Козюлин.

Ранее военнослужащие ВС РФ испытали в зоне СВО гибрид танка и FPV-дрона. Они дали машине на базе T-72A и БПЛА название «Vася».

Ранее было опубликовано видео с белорусским разведывательно-ударным беспилотным вертолетом Hunter, предназначенным для борьбы с дронами. Его показали на выставке HeliRussia-2024, проходящей в Москве. В ролике можно заметить воздушное судно, стоящее на транспортном прицепе.