ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журналисты издания The National Interest признались, что ВМС США не может отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».

В качестве примера авторы статьи приводят случай, произошедший в 2018 году, когда военные США несколько недель искали исчезнувшую в Атлантике лодку «Северодвинск».

Авторы отмечают, что это самая совершенная подводная лодка в российском флоте. При этом один из высших офицеров подводного флота США, Дейв Джонсон, был впечатлён подлодкой настолько, что установил её модель в своём офисе. Он сказал, что модель ему напоминает о том, с чем сталкивается американский флот.

Мы столкнёмся с жёсткими потенциальными противниками. Достаточно взглянуть на «Северодвинск». Я настолько впечатлён этим кораблем, что попросил построить его модель, основываясь на известных данных о конструкции лодки, — сообщил контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон.

Журналисты отметили, что потеря подводной лодки во время военного конфликта «смертельно опасна».

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты The National Interest оценили российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Они считают, что ракеты представляют серьёзную угрозу для любого флота из-за своей скорости — в пять раз выше скорости звука (пять Махов). Авторы статьи отмечают, что есть информация о том, что ракеты хотят довести до девяти Махов.