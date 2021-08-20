Названы четыре «жизненно важные проблемы» ВМС США

Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо назвал четыре жизненно важные проблемы для флота и Корпуса морской пехоты Штатов, которыми займутся в первую очередь, передаёт портал Navy Times. Глава ведомства подчеркнул, что среди проблем ВМС отдельно выделены Китай, культура, климат и пандемия коронавируса.

Мы будем сдерживать агрессию Китая, защищать нашу национальную безопасность и сохранять мир, — отметил дель Торо.

Говоря о культуре, являясь уроженцем Кубы, он добавил, что «каждый моряк и морпех независимо от своей расы, пола, религии и национальности должен относиться к другим сослуживцам с достоинством и уважением». Американец уверен, что климатические изменения на Земле вообще усугубляют все проблемы. Он также призвал военнослужащих привиться от COVID-19 как можно скорее.

Дель Торо является 78-м министром ВМС США. Он — выпускник Военно-морской академии США (1983), 22 года отдал службе на флоте, занимал должность первого командира ракетного эсминца Bulkeley типа Arleigh Burke. Потом последовали 17 лет коммерческой деятельности. В США дель Торо, родившийся на Кубе, попал с семьёй в 1962-м в статусе беженца.

Ранее стало известно, что ракетный крейсер ВМС США Cowpens эксперт Дэвид Экс назвал проклятым из-за рекордного количества несчастных случаев. В составе Военно-морских сил Соединённых Штатов насчитывают 22 крейсера типа Ticonderoga, но Cowpens является самым известным. «Проклятый» корабль знаменит частыми несчастными случаями со смертельным исходом.