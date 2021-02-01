ВМС Украины и США провели совместные учения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/75e6eb8e-649b-11eb-a020-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украинская катерная группа совместно с морской авиацией провела в Чёрном море первые в этом году учения с участием американского эсминца и корабля безопасности.

Целью тренинга было поддержание безопасности в Чёрном море, улучшение подготовки и взаимосвязанных экипажей ВМС Украины и ВМФ США для совместного выполнения морских операций (задач) в многонациональных тактических группах. Все элементы обучения были запланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, — говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Уточняется, что в ходе манёвров корабли отработали отражение ударов «агрессора» и противовоздушную оборону, использование международной системы сигналов, освещение морской пехоты в интенсивном гражданском кораблекрушении и связь.

Проведя двустороннюю тренировку на море с ВМФ Украины, мы обменялись опытом и укрепили партнёрство, — отметил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.

Как писал NEWS.ru, после захода в акваторию Чёрного моря двух эсминцев США российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл манёвры, включавшие учебный бой. По словам военных, экипаж ракетно-артиллерийской части корабля отработал подготовку и приведение оружия в готовность к применению. Кроме того, личный состав уничтожил условного противника, роль которого сыграла имитированная цель. Также расчёт противовоздушной обороны «Адмирала Макарова» обнаружил воздушную мишень, с которой моряки боролись постановкой активных и пассивных помех.