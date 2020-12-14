ВМФ России до 2028 года получит корветы с опицей установки ракет «Циркон»

https://static.news.ru/photo/54935df4-3eb8-11eb-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Ведомство заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385.

Корабли будут оснащены радиолокационным комплексом МФРЛК, универсальными пусковыми установками, которые можно оснастить ракетами «Циркон», противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК» и перспективным зенитным ракетным комплексом «Редут».

Сумму контракта оборонное ведомство не приводит, однако ранее в СМИ появлялась информация, что стоимость изготовления головного корабля проекта 20385 — корвета «Гремящий» — составляет 22,6 млрд рублей.

Суда проекта 20380 предназначены для борьбы с субмаринами, уничтожения надводных кораблей и обороны военно-морских баз. Корветы проекта 20385 выполняют те же задачи, от предшественника их отличают система противовоздушной обороны и усиленные ударные возможности. На этих судах предусмотрена возможность базирования вертолёта Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года объявил, что идут работы над созданием гиперзвуковой ракеты «Циркон» не только морского, но и наземного базирования. Спустя год Минобороны объявило об успешных испытаниях «Циркона» в Белом море. Боеприпас запустили с фрегата «Адмирал Горшков» по цели на расстоянии 350 км, передавал NEWS.ru. Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко после этого констатировал, что ракету в ближайшем будущем возьмут на вооружение. По его словам, ни у одного флота в мире пока нет такого гиперзвукового оружия и средств защиты от него.