ВМФ России 25 мая получит атомную подлодку «Князь Владимир»

Первая модернизированная атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») будет передана российскому Военно-морскому флоту (ВМФ) 25 мая. В этот день состоится подписание акта приёма-передачи ракетного крейсера «Князь Владимир».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море. В надводном положении подлодка находилась с 12 мая. В ходе испытаний приёмо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний, работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки.
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