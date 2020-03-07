https://static.news.ru/photo/0ff88c0c-6054-11ea-806b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что до 2021 года будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.

Осуществляется переход на «безбумажные» технологии с выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку, — рассказал «Российской газете» Золотов.

Кроме того, по его словам, появится «единое электронное взаимодействие» между всеми участниками оборота оружия: заводами, юрлицами, торгующими, хранящими или использующими оружие при выполнении уставных задач, а также между стрелковыми объектами и владельцами оружия.

Как писал NEWS.ru, вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая разработала проект закона, которым вводится специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года. Для получения оружия гражданам нужно будет предоставить справку и характеристику с места работы или учёбы, а также справку о доходах. Речь идёт о людях, не проходивших службу в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни. Помимо прочего, им предстоит собеседование с сотрудниками Росгвардии.