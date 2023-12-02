ВКС РФ получили новые Су-30СМ2 и Як-130: каковы особенности этих самолетов ВКС России получили новые самолеты Су-30СМ2 и Як-130

Фото: ПАО «ОАК»

Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщили в пресс-службе ПАО «ОАК». Что об этом известно?

Что рассказали в ПАО «ОАК» про новые самолеты для ВКС РФ

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в рамках гособоронзаказа своевременно выполняется план по выпуску новых самолетов для Министерства обороны России.

«Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года», — рассказал он, говорится в публикации Telegram-канала ПАО «ОАК».

Отмечается, что Су-30СМ2 стоят на вооружении ВСК и авиации ВМФ России. Данная модель истребителя получила усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

«Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров», — заявили в ПАО «ОАК».

Самолет Як-130 выбран для подготовки летчиков ВКС РФ, которые обучаются для дальнейшей работы на истребителях поколения «4+» и «5».

«Самолет Як-130 является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года.

Фото: ПАО «ОАК» Як-130

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13 ноября глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что создание первого опытного образца российского однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate возможно до конца 2025 года.

«Я рассчитываю, что это (создание первого образца Checkmate. — NEWS.ru) произойдет до конца 2025 года. <...> Да, интересанты есть. <...> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков», — предположил министр.

Впервые Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Истребитель выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей. Скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. километров.

По мнению генерал-майора, заслуженного военного летчика РФ, кандидата технических наук Владимира Попова, в 2025 году это будет первый вариант, который еще предстоит потом доработать после первых полетов.

«Это новое направление в развитии боевой авиации России будет под маркой пятого поколения. Тут важны и малозаметность, и высокая степень боевой эффективности, и степень манёвренности. Которая должна быть как минимум такой же, а в идеале и превзойти маневренность современных истребителей поколения 4++», — рассказал эксперт.

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