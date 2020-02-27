Сбить самолёт, вертолёт, крылатую ракету или маленький беспилотник. Все это с лёгкостью сможет сделать зенитный-ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь». Первый дивизион из 12 мобильных пусковых установок — 144 ракеты, передан учебному центру Воздушно-космических войск в Гатчине. Техника предназначена для обучения боевых расчетов. Тем не менее, можно смело предположить, что она станет не только «учебной партой», но и заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства на стратегически важном Северо-Западном направлении. По оценкам экспертов, дальности действия радаров и ракет «Витязя» вполне достаточно, чтобы нивелировать военную активность НАТО в Прибалтике.

«Витязь» — новый и очень существенный кубик в современной эшелонированной системе противовоздушной обороны России. Его создавали на смену зенитно-ракетным комплексам С-300ПС, предназначенным для защиты стратегически важных объектов. «Трёхсотки» стоят на вооружении с 80-х годов прошлого века и сегодня не способны в полном объёме обеспечивать безопасность воздушного пространства — изменился не только спектр целей, но и их характер. К обычным бомбардировщикам и истребителям добавились крылатые ракеты, самолёты-невидимки и маленькие беспилотники.

В рамках экспансии НАТО в Восточной Европе Польша согласилась разместить на своей территории объект национальной системы противоракетной обороны США. Пусковые установки Mk-41 способны применять ещё и ударные крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk. В Прибалтике поставили на постоянное боевое дежурство истребители F-16, адаптированные под применение ядерных фугасов. А теперь к ним могут присоединиться и купленные Варшавой 32 американских истребителя-невидимки F-35 Lightning II. Президент Анджей Дуда уже включил их в миссию НАТО Baltic Air Policing («Балтийское воздушное патрулирование») по защите воздушного пространства региона.

F-35 Lightning II U.S. Air Force/Global Look Press

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян не стесняясь заявляет, что «если нам будет нужно уничтожить, например, калининградскую IADS (интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, — NEWS.ru), пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план для этого».

Не поэтому ли премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому российские Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу России без объяснения причин. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации 26 февраля. Впервые с советских времен на бумаге четко прописан рубеж обороны: «дальность обнаружения потенциального нарушителя, при которой авиация и дежурные расчеты на земле приводятся в боевую готовность № 1 для Южного и Восточного военных округов — 100 километров, для остальных 50 километров с сопредельной стороны». Специалистам понятно, что речь идёт не только и не столько о «пассажирских» судах, сколько о военной технике.

По словам командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, количество полётов самолётов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ России составило в 2018 — 578, а в нынешнем 2019 году более чем 800. Среди них были и беспилотные RQ-4A Global Hawk. Шпионы по определению, убийцы по факту. Именно с этих машин американцы неоднократно убивали мирных жителей в Афганистане и Ираке, «принимая» их за террористов. Северо-Запад России в этом плане наиболее уязвим. От базы Эмари в Эстонии, где базируются F-16 и будут F-35, — 15 минут лету до Санкт-Петербурга. И нет сомнения, что это нападение уже включено в военные планы генерала Ли. Ответ ему — создание глубоко эшелонированной обороны. Это означает, что перехват целей наши ракеты начинают с дальнего рубежа в 400 км — зенитный-ракетный комплекс С-400 «Триумф», среднего в 100 км — С-300ПМУ2 и ближнего в 60-5 км. Это машины Бук-М3 и Панцирь. В этой схеме С-350 «Витязь» заменяет сразу три системы.

ЗРК С-350 «Витязь» Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин в интервью газете «Красная звезда» как-то сообщил, что С-350 первыми получат приграничные и приморские зенитные ракетные полки ВКС. Из чего можно сделать вывод, что «Витязь» станет оперативной системой прикрытия на возможных направлениях удара ещё до того, как к этой задаче подключатся «Триумфы». Он может быть интегрирован в единую систему боевого управления. Целеуказание, например, ему может давать более мощная радиолокационная система комплекса С-400 «Триумф», заранее готовя «Витязь» к перехвату целей с дистанции 400 километров. Смысл этого в том, что не каждый беспилотник нужно сбивать дорогой и дальнобойной ракетой «четырехсотки».

Очевидно, что Россия планомерно реализует программу создания единой глобальной системы противовоздушной обороны. В неё интегрируют не только отдельные зенитные-ракетные комплексы, но и законодательство. Это гарантирует, что наши расчёты не повторят ошибку 1987 года, когда из-за нерешительности командования, несогласованности с высшим политическим начальством, было допущено нарушение воздушной границы СССР пилотом Матиасом Рустом. Немец приземлился на Красной площади Москвы. Для кого-то это был знак начала перестройки и демократизации, но для страны — фиаско. Создававшаяся годами система ПВО оказалась дырявой. Сегодня у командира нового боевого расчета С-350 «Витязь» таких моральных дилемм возникать не должно.