Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
На опубликованных на YouTube кадрах видно, как вертолёты атакуют пехоту и бронетехнику противника. Сначала они уничтожают танки, очень похожие на Т-14 «Армата», а после расстреливают тяжёлую БМП, напоминающую Т-15.
Ранее NEWS.ru писал, что по версии американского издания The Diplomat, российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» не поступает в войска из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом. Такая же ситуация и с боевой машиной пехоты Т-15, созданной на базе той же платформы.
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