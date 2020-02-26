https://static.news.ru/photo/9ca4a120-58b3-11ea-85b9-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-14 на тяжёлой гусеничной унифицированной платформе Армата Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».

На опубликованных на YouTube кадрах видно, как вертолёты атакуют пехоту и бронетехнику противника. Сначала они уничтожают танки, очень похожие на Т-14 «Армата», а после расстреливают тяжёлую БМП, напоминающую Т-15.

Ранее NEWS.ru писал, что по версии американского издания The Diplomat, российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» не поступает в войска из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом. Такая же ситуация и с боевой машиной пехоты Т-15, созданной на базе той же платформы.