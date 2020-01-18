https://static.news.ru/photo/f7b95dfc-3a14-11ea-b684-fa163e074e61_660.jpg ПЗРК «Игла-С» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом «Игла-С» показали в замедленной съёмке.

На опубликованном телеканалом «Звезда» ролике видно, как ракета поразила мишень, имитирующую вражескую технику. Издание уточняет, что испытания проводятся перед передачей ЗРК в войска.

Комплексы «Игла-С» приняты на вооружение в 2002 году. ЗРК на дальности до шести километров способны поражать воздушные цели противника — самолёты, вертолёты, беспилотники и крылатые ракеты.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ракетные войска стратегического назначения к 2024 году будут полностью укомплектованы только современными ракетами отечественного производства. К этому периоду в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства, сообщили в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что нынешние темпы их производства полностью удовлетворяют потребности армии. Сейчас в РВСН сосредоточено примерно две трети носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических сил. Это позволяет ракетным войскам обеспечить задачу стратегического ядерного сдерживания.