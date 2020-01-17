https://static.news.ru/photo/b5be213a-391f-11ea-a56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.cniitm.ru

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) опубликовал в Интернете видео испытаний новейшего спортивного пистолета «Аспид», разработанного на базе «Удава».

Пистолет будет выпускаться в трёх вариантах — стандартном, серийном и облегчённом. Объём магазина стандартного «Аспида» составит 22 патрона, в серийной и облегчённой версиях — по 18.

Серийный «Аспид» будет отличаться наличием планки Пикатинни — системы рельсового крепления прицелов и дополнительного оборудования. В облегчённом варианте пистолет получит крепление для коллиматорного прицела.

Все три модификации пистолета будут иметь накладки на рукоятку для подгонки под индивидуальную хватку стреляющего. Ресурс работы орудия составит 25 тысяч выстрелов. Эксплуатация «Аспида» возможна при температуре от −30 до +50 градусов Цельсия, сообщается на сайте института.

По словам исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко, характеристики нового пистолета позволят ему успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году Минобороны получит партию из 50 пистолетов «Удав». Для этого оружия разработано несколько видов патронов: бронебойный, дозвуковой, повышенной пробиваемости, трассирующий и экспансивный.