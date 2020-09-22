Вид и бой современных армий: учения «Кавказ» и «Славянское братство-2020»

В России стартовали стратегические военные учения «Кавказ-2020» и второй этап белорусско-российского учения "Славянское братство-2020". В «Кавказ-2020» участвуют около 80 тысяч человек, приглашены порядка 1 тысяч иностранных военных. С 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова пройдут мероприятия на полигонах «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской». Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.
Во втором этапе учений "Славянское братство-2020" задействованы свыше 500 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков, 350 боевых бронированных машин, свыше 130 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, уточнили в белорусском военном ведомстве. На полигоне "Брестский" военнослужащие двух стран уже совершили на парашютах десантирование личного состава и техники из самолетов Ил-76МД с последующей отработкой тактических задач. В манёврах принимают участие подразделения Западного оперативного командования ВС Беларуси и два соединения Воздушно-десантных войск ВС РФ. За ходом манёвров наблюдают министр обороны РБ Виктор Хренин и командующий ВДВ России Андрей Сердюков.
Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили массированный ракетно-авиационный удар на СКШУ «Кавказ»
пресс-служба Минобороны РФ
Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство - 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство - 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Первые совместные действия в ходе тактического учения «Славянское братство - 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
На учении «Славянское братство-2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов
пресс-служба Минобороны РФ
На учении «Славянское братство-2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов
пресс-служба Минобороны РФ
На учении «Славянское братство-2020» российский и белорусский спецназ освободил заложников от условных террористов
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
В рамках совместного тактического учения “Славянское братство - 2020” российские и белорусские десантники отработали совместные тактические действия
пресс-служба Минобороны РФ
Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство – 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство – 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
пресс-служба Минобороны РФ
Форсирование водной преграды с ходу в ходе совместного тактического учения «Славянское братство – 2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолетов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолетов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолетов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолетов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Десантирование из самолетов Ил-76МД
пресс-служба Минобороны РФ
Стрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
пресс-служба Минобороны РФ
Развертывание единой системы управления дежурных по ПВО
пресс-служба Минобороны РФ
Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Выход кораблей Черноморского флота в море на начальном этапе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Уничтожение условной базы НВФ экипажами кораблей Каспийской флотилии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Стрельбы расчетов ПТРК «Конкурс» десантно-штурмового Кубанского полка на СКШУ «Кавказ-2020»
пресс-служба Минобороны РФ
Разведывательные подразделения в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов
пресс-служба Минобороны РФ
Разведывательные подразделения в ходе СКШУ «Кавказ-2020» уничтожили условных диверсантов
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
Государственные флаги стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020» подняты на полигоне «Капустин Яр»
пресс-служба Минобороны РФ
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