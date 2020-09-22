Вид и бой современных армий: учения «Кавказ» и «Славянское братство-2020»

В Североморск прибыл фрегат «Адмирал флота Касатонов». Корабль завершил переход из Балтийского моря. Фрегат — первое серийное судно проекта 22350. Боевой корабль был построен на предприятии «Северная верфь». 21 июля 2020 года на фрегате был поднят Андреевский флаг. Судно зачислено в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Проект 22350 — первая в новейшей истории России серия надводных боевых кораблей такого класса. Корабль имеет водоизмещение 4,5 тысячи тонн, длину 135 и ширину 16 метров. В море он может...