Россия прочно занимает второе место на мировом рынке продукции военного назначения (ПВН). Об этом сообщил зампредседателя правительства Юрий Борисов в приветственном слове участникам церемонии вручения ежегодной премии «Золотая идея».
Послание зачитал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
По словам Борисова, нахождение в тройке сильнейших — «заслуга всех участников сложного и многогранного процесса», который включает разработку, производство и экспорт вооружений
По итогам 2018 года объём экспорта ПВН, как и в предыдущие годы, находился на уровне $15 млрд, а портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд, — цитирует текст приветствия ТАСС.
Замглавы правительства отметил, что среди партнёров России 100 государств мира.
«Золотая идея» — национальная премия, учреждённая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Цель награды — стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества России с зарубежными заказчиками.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин потребовал от представителей отрасли постоянно анализировать ситуацию на рынках вооружений. Помимо этого, он указал на необходимость учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы.