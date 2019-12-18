https://static.news.ru/photo/7745422c-217c-11ea-8a4c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: Минобороны России/vk.com

Россия прочно занимает второе место на мировом рынке продукции военного назначения (ПВН). Об этом сообщил зампредседателя правительства Юрий Борисов в приветственном слове участникам церемонии вручения ежегодной премии «Золотая идея».

Послание зачитал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По словам Борисова, нахождение в тройке сильнейших — «заслуга всех участников сложного и многогранного процесса», который включает разработку, производство и экспорт вооружений

По итогам 2018 года объём экспорта ПВН, как и в предыдущие годы, находился на уровне $15 млрд, а портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд, — цитирует текст приветствия ТАСС.

Замглавы правительства отметил, что среди партнёров России 100 государств мира.

«Золотая идея» — национальная премия, учреждённая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Цель награды — стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества России с зарубежными заказчиками.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин потребовал от представителей отрасли постоянно анализировать ситуацию на рынках вооружений. Помимо этого, он указал на необходимость учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы.