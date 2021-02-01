Вице-адмирал РФ призвал ответить на действия кораблей США в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/cfc2cd52-651e-11eb-a91f-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Бывший глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов считает, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море после того, как США направили в регион эсминец «Дональд Кук», а также корабль «Портер».

Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность? — заявил Святашов в интервью НСН.

При этом он подчеркнул, что не нужно развязывает военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления.

Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры пролёта российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» армии США. Кадры были обнародованы служащими Шестого американского флота.

23 января 2021 года стало известно, что эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

Представители Шестого американского флота подчеркнули, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров, чтобы обеспечить в регионе необходимый уровень безопасности и стабильности.