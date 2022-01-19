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Ветеран греческой армии рассказал о недооценённой технике спецназа США

Ветеран греческой армии Атламазоглу: маломерные суда спецназа США зря недооценивают
17:59, 19 января 2022
Ветеран греческой армии рассказал о недооценённой технике спецназа США Фото: Peter Noble/The Photo Access/Global Look Press
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Маломерные суда спецназа США недооценивают, а они способны сыграть ключевую роль в конфликте, рассказал военный журналист, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу, сообщает «ПолитРоссия». Он объяснил, что такие суда могут незаметно доставлять бойцов элитного подразделения специальных лодочных команд SWCC к цели.

Эти небольшие суда способны скрытно и безопасно доставлять экипаж к цели. <...> Возможности SWCC позволяют утверждать, что эти команды сыграли бы важную роль в конфликте с крупными морскими и речными державами, такими как Россия и Китай. Эти катера были разработаны для преодоления разрыва в возможностях между небольшими судами специального назначения и средними боевыми судами, которые больше, но менее маневренны, — рассказал Атламазоглу.

Он добавил, что на катера собираются установить управляемые ракеты, в том числе противотанковые SPIKE NLOS, которые используют вертолеты AH-64 Apache.

Ранее сообщалось, что в России создают беспилотный катер, способный в автономном режиме обнаруживать противника и применять по нему торпедное вооружение. Его задачей будет поиск и уничтожение подводных лодок. Предполагается, что в будущем такие катера будут использовать для установления противолодочного рубежа в дальней морской зоне и в Арктике.

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