https://static.news.ru/photo/4504406c-f73a-11ea-b7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Prautzsch/Global Look Press

Вертолёт ВВС США потерпел крушение на северо-востоке Сирии. Подробностей катастрофы пока нет, что послужило её причиной — неизвестно. Место крушения оцеплено американской бронетехникой.

Вертолёт армии США разбился на севере Сирии, — сообщает Sputniknews.

По сообщению информационного агентства SANA, вертолёт разбился в северо-восточной провинции Сирии Аль-Хасака, в деревне Тель Хаддад, неподалёку от Аль-Ярубии.

Как писал NEWS.ru, замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич заявил, что террористы из запрещённой в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят провокацию с использованием химического оружия в южной части Идлиба. По его словам, преступники хотят провести постановочные съёмки в районе высоты Джебель-Завия. Они хотят привлечь журналистов иностранных телеканалов для последующего распространения публикаций в ближневосточных и западных СМИ, а также в Интернете. Таким образом они обвинят правительственные силы Сирии в применении химоружия против мирных жителей.