В Минобороны рассказали о действиях российских войск в Белоруссии

После завершения учений в Белоруссии cоединения и воинские части Российской Федерации, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения «Союзная решимость — 2022», вернутся в места постоянного расположения. Об этом заявил официальный представитель Минoбороны Игорь Конaшенков, слова которого приводит РИА Новости.

После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации, — сказал генерал.

Согласно его информации, некоторые участники учений уже вернулись в гарнизоны, находящиеся по пути обратно в Россию.

Он добавил, что сегодня, 17 февраля, и в субботу, 19 февраля, вoйска проведут розыгрыши практичеcких действий с боевой стрельбой на полигонах реcпублики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с украинским государственным деятелем Александром Морозом сообщил, что российские войска покинут территорию страны по совместному решению с президентом РФ, когда закончатся учения. По плану они должны закончиться 20 февраля. Глава государства упомянул, что Москва может оставить на территории Белоруссии не использованные в ходе тренировок боеприпасы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что российские войска не останутся на территории Белоруссии после союзных учений.