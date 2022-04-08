Великобритания отправит на Украину партию оружия на $130 млн

Поддоны с боеприпасами, оружием и другим оборудованием, направляющиеся на Украину

Великобритания передаст Украине оружие и военную экипировку на сумму в 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн). В частности, Киев получит зенитные ракетные комплексы Starstreak. Об этом премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон рассказал на пресс-конференции с главой правительства Германии Олафом Шольцем, передаёт ТАСС.

Он пояснил, что некоторое время назад Лондон провёл донорскую конференцию и собрал для Украины 2,5 млн предметов военного назначения. Общая стоимость собранной таким образом техники и вооружения составляет 1,5 млрд фунтов ($1,95 млрд).

Сегодня я могу объявить, что Великобритания направит украинским вооружённых силам высококлассное оружие <...>, включая зенитные ракеты Starstreak, летящие со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, — сказал британский премьер.

Он также добавил, что в партию оружия входят 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что украинская армия может получить от Запада только устаревшее вооружение и военную технику. По словам специалиста, её утилизация стоит денег, а если отправить на Украину, то «спецоперация» всё спишет.