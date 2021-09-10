ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к ядерному оружию

83% россиян считают, что Россия нуждается в ядерном оружии, при этом 31% из тех, кто придерживается такой позиции, уверены, что оно позволяет защитить страну при нападении. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте центра.

При этом 11% опрошенных не видят необходимости в ядерном оружии, а 88% граждан старше 60 лет говорят о его необходимости. Сторонники оружия чаще всего аргументируют это тем, что оно нужно на случай нападения врага на нашу страну (31%), является политическим инструментом (12%) и значимо в условиях враждебного окружения (11%). Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет чаще говорят об оборонительной функции ядерного оружия (35%), а люди до 24 лет считают его политическим инструментом. О внешних врагах и плохом отношении к России чаще говорят люди старшего поколения (17%).

Противники сохранения ядерного оружия полагают, что в нём нет никакого смысла (28% противников), что угрозы ядерной войны не существует (27%) и что отказ от него позволит обеспечить мир в глобальном смысле (20%).

Ранее китайские эксперты отметили, что Россия и Соединённые Штаты могут стать противниками в будущей войне: Пентагон будет делать ставку на быструю и неожиданную атаку, взяв под контроль воздушное пространство и нанеся удары по системам ПВО и объектам ядерных сил РФ. Ответом России станет ядерный удар, который армия РФ может нанести по любой точке Земли с воздуха, суши и моря, и господство США по части авиации и флота не станет для американцев преимуществом. Именно ядерное оружие принесёт РФ победу в возможном противостоянии.