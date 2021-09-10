ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к ядерному оружию

83% россиян считают, что Россия нуждается в ядерном оружии, при этом 31% из тех, кто придерживается такой позиции, уверены, что оно позволяет защитить страну при нападении. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте центра.
При этом 11% опрошенных
Противники сохранения ядерного оружия полагают, что в нём нет никакого смысла (28% противников), что угрозы ядерной войны не существует (27%) и что отказ от него позволит обеспечить мир в глобальном смысле (20%).
Ранее китайские эксперты отметили, что Россия и Соединённые Штаты могут стать противниками в будущей войне: Пентагон будет делать ставку на быструю и неожиданную атаку, взяв под контроль воздушное пространство и нанеся удары по системам ПВО и объектам ядерных сил РФ. Ответом России станет ядерный удар, который армия РФ может нанести по любой точке Земли с воздуха, суши и моря, и господство США по части авиации и флота не станет для американцев преимуществом. Именно ядерное оружие принесёт РФ победу в возможном противостоянии.