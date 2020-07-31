Вашингтон допускает развёртывание гиперзвуковых ракет

https://static.news.ru/photo/5edc794c-d358-11ea-ab07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sameh Rahmi/Global Look Press

Американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности, такая возможность рассматривается армейским руководством США.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил начальник штаба армии Соединённых Штатов генерал Джеймс Макконвилл в ходе онлайн-конференции, организованной аналитической организацией «Центр стратегических и международных исследований» (SCIS). Высокопоставленный военный сообщил, что США продвигаются к созданию средств доставки большой дальности, которые могут включать гиперзвуковые ракеты, также разрабатываются средства доставки средней дальности. Таким образом он ответил на вопрос, поддержал бы он развёртывание в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.

Мы хотим представить руководству страны варианты действий на случай, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определённые районы, — заметил Макконвилл.

В декабре 1987 года СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В последние годы Вашингтон и Москва неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. В конечном итоге в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал президент России Владимир Путин. В августе 2019 года соглашение расторгли.

Как передавал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал выход Вашингтона из ДРСМД непоправимой ошибкой. По его словам, возврата к соглашению быть не может.