В Японии заявили о намерении создать беспилотный истребитель к 2035 году

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Япония намерена разработать собственный беспилотный истребитель. Ожидается, что он появится к 2035 году.

Как передаёт газета Nikkei, работа над проектом уже ведётся. Издание отмечает, что столь длительный срок обусловлен необходимостью масштабных исследований в сфере искусственного интеллекта и дистанционного управления.

Минобороны Японии планирует внедрить беспилотные истребители в три этапа. Сначала они будут управляться только дистанционно. Затем будут объединённые полёты, когда один пилотируемый самолёт будет управлять несколькими беспилотниками. И, наконец, планируется их использование в полностью беспилотных и автономных эскадрильях, — пишет издание.

Поскольку беспилотнику не потребуется кабина, он будет значительно меньше пилотируемых аналогов. А значит, на создание такого истребителя потребуется меньше ресурсов и стоимость производства будет ниже.

Предполагается, что правительство выделит на эти цели 2,7 млрд иен — порядке $26,1 млн. Производство будет осуществляться на японских компаниях, также Минобороны не исключает, что к работе будут привлечены предприятия Великобритании и США. Исследования должны завершиться в 2024 финансовом году (начнётся 1 апреля 2024 года). Примерно в то же время должны пройти первые испытания прототипа.

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