В Вооружённые силы РФ стали поступать первые ударные беспилотники

https://static.news.ru/photo/45b6b9ae-4384-11eb-85d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост» стали поступать в Военно-космические силы (ВКС) России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности «Иноходец» и «Форпост», — цитирует его телеканал «Звезда».

Шойгу добавил, что сухопутные войска в этом году получили более трёх с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения. Среди них — 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше полутора тысяч единиц автомобильной техники.

До недавнего времени в РФ имелись в основном разведывательные беспилотники, такие как «Орлан-10» и «Леер». Ударными считаются разработки группы «Кронштадт» — «Орион». Кроме того, вооружённые силы располагают малоразмерными дронами-камикадзе «Куб» и «Ланцет».

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» впервые совершил автоматический полёт с ракетами «воздух — воздух», предназначенными для поражения воздушных целей. Машина несла их, обеспечивая себе во внутренних отсеках «стелс»-режим, при котором она становится полностью незаметной для радиолокационных станций. На такое сегодня способны всего три самолёта 5-го поколения: американские F-22 Raptor — «Хищник», F-35 Lightning II — «Молния» и российский Су-57. И хотя С-70 только проходит испытания, в НАТО его уже прозвали Felon — «Преступник».

«Охотник» — это первый российский ударный дрон. Внешне он очень похож на американский Х-47В — самолёт — летучую мышь: треугольная форма крыла, всё вооружение убрано внутрь фюзеляжа, благодаря чему и достигается эффект радиолокационной невидимости. Этот аппарат способен взлетать, садиться, обнаруживать цели как самостоятельно, так и под управлением оператора, писал NEWS.ru.