В Великобритании оценили испытания российской системы ПРО

https://static.news.ru/photo/9fcd598e-a74d-11eb-9376-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Россия провела успешные испытания нового оружия, которое способно «разрывать на части» американские космические ракеты. Об этом говорится в материале британского издания Daily Express.

Авторы статьи обратили внимание на два ролика, опубликованные Министерством обороны РФ. На первом показаны кадры учений в Саратовской области, где были развёрнуты новые противотанковые ракеты. Вторая запись демонстрирует запуск системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Система направлена на поражение баллистических ракет в ближнем космосе.

На видео из Саратовской области были показаны возможности беспилотных летательных аппаратов «Корсар», предназначенных для совершения разведывательных полётов и оснащённых оптическими и инфракрасными камерами и лазерами.

Ранее в США также отреагировали на испытания новой российской ПРО. По мнению обозревателя портала 19FortyFive Питера Сучиу, Пентагону следует начинать тревожиться за свои спутники после испытаний российских вооружений.

Как сообщалось, ВКС РФ испытали новую противоракету на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она способна развивать скорость, в четыре раза превышающую скорость пули, которую выпустили из автомата. Ракета поразила заданную условную цель с высокой точностью. До этого о стрельбах с новой ракетой стало известно в ноябре 2020 года. Новинка позволит защищаться от ударов противника средствами воздушно-космического нападения.