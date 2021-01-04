Британцы испугались испытаний «устрашающей» российской ракеты «Сармат»

Британские журналисты отреагировали на планы России испытать «устрашающую» межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», способную «уничтожить территорию размером с Францию».
Россия планирует испытать новую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию, — пишет автор статьи в британском издании Express.
Новая ракета РС-28 «Сармат» имеет дальность действия 18 тысяч километров и способна нести десять больших ядерных боеголовок или 16 малых. Отмечается, что боеголовки обладают большой разрушительной силой и могут быть нацелены на разные объекты. Планируется, что ракета поступит на боевое дежурство к 2022 году.
Ранее пользователь китайского интернет-портала высоко оценил характеристики межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», назвав её лучшей в мире.
Как сообщал NEWS.ru, американские эксперты восхитились характеристиками торпеды ВА-111 «Шквал», созданной и принятой на вооружение ещё в СССР. По мнению аналитиков, разработка высокоскоростной подводной ракеты у Советского Союза появилась после резкого прорыва Соединённых Штатов Америки в развитии ядерных силовых установок