Британцы испугались испытаний «устрашающей» российской ракеты «Сармат»

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Российские боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) «Баргузин» военный эксперт Алексей Леонков назвал «ночным кошмаром США». По его словам, постановка БЖРК на вооружение может стать ответом на размещение в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.

Советская армия уже имела в своём арсенале такие комплексы. БЖРК с ракетой РТ-23УТТХ «Молодец» получил по классификации НАТО название «Скальпель» за «хирургическую» точность. К 1991 году в СССР были развёрнуты...