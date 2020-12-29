В Турции уточнили сведения о рабочей группе с США по российским С-400

https://static.news.ru/photo/6db53b0a-4aab-11eb-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция и Соединённые Штаты ведут переговоры о формировании совместной рабочей группы в связи с приобретением Анкарой систем ПВО С-400.

Так источник в турецком МИД прокомментировал заявление министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о соответствующей договорённости между двумя странами.

По теме С-400 совместная рабочая группа с США пока не создана, идут технические переговоры, — уточнил источник.

По его словам, Чавушоглу имел в виду, что планируется создать группу на техническом уровне по теме санкций, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.