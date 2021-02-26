В Турции рассказали, при каком условии будут применять систему ПРО С-400

https://static.news.ru/photo/8c85fe2e-782e-11eb-b52a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, при каком условии власти страны примут решение о применении российской системы противоракетной обороны (ПРО) С-400. По его словам, это возможно только в случае возникновения угрозы турецкой безопасности.

Он рассказал, что изначально Турция хотела закупить американский комплекс Patriot, однако по ряду причин это оказалось невозможным, в результате была закуплена система С-400. Акар подчеркнул, что это решение было суверенным правом Турции, тем более что адекватные ответы на предложения страны в адрес США за 10 лет так и не были даны.

Мы будем использовать систему ПРО С-400 тогда, когда возникнет угроза нашей безопасности. Если ни у кого не будет намерения атаковать Турцию, то эта система никому не причинит вреда. Наложения ряда ограничений, в частности, по поставкам F-35, не соответствуют товарищескому духу. США должны ответить на наш запрос, который мы направили по этому поводу, — приводит слова Акара haber7.

Речь идёт об американских истребителях пятого поколения F-35, которые Турция планировала приобрести у США. Однако из-за заключения сделки с Россией по поставкам С-400 Вашингтон наложил ограничения на продажу Турции истребителей. Штаты требуют закупить у них также Patriot, в противном случае они угрожают заморозить или и вовсе отменить продажу Анкаре F-35.

Как ранее писал NEWS.ru, США продолжат добиваться того, чтобы третьи страны отказались от поставок оружия в Иран. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее военная разведка США подготовила доклад, что иранское правительство хочет купить у России современную технику: танки, самолёты, ЗРК С-400 и БРК «Бастион». Это, по данным разведуправления, произойдёт после снятия ограничений на продажу оружия в этой стране.