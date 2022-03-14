В Турции отказались от возможности покупки ЗРК Patriot
Александр Чеков
Александр Чеков
13:01, 14 марта 2022
Фото: US Army/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Турция перестала рассматривать возможность приобретения у США ЗРК Patriot. Об этом cообщил газете Sabah глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, добавив, что реализация контракта на приoбретение Анкарой у Москвы ЗРС С-400 продолжается без каких-либо прoблем.
В настоящее время нет запроса по ЗРК Patriot. С точки зрения нашей оборонной промышленности мы закрыли эту страницу, — цитирует его издание.
Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Альянса.