В США заявили, что российская «Булава» уступает западным аналогам

Американский журнал The National Interest заявил, что российская баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», в ходе испытаний столкнувшаяся с многочисленными трудностями, по ряду характеристик уступает западным аналогам. Там отметили, что после неудач 2000-х годов ракета «вернулась в нужное русло» только в 2010-м.
Однако в 2013 году
Издание напоминает, что Р-30 «Булава-30», которые получают подводные лодки проекта 955 «Борей», должны «стать стержнем новой ядерной триады России».
Ранее начальник штаба командования подводных сил флота контр-адмирал Аркадий Наварский заявил, что в ближайшие годы на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) поступят четыре новые атомные подводные лодки проекта 955 «Борей-А» и проекта 885M «Ясень-М». Он пояснил, что АПЛ «Борей-А» представляют собой дальнейшее развитие подлодок проекта 955. Они являются носителями межконтинентальных баллистических ракет «Булава».