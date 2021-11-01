В США заявили, что российская «Булава» уступает западным аналогам

Американский журнал The National Interest заявил, что российская баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», в ходе испытаний столкнувшаяся с многочисленными трудностями, по ряду характеристик уступает западным аналогам. Там отметили, что после неудач 2000-х годов ракета «вернулась в нужное русло» только в 2010-м.

Однако в 2013 году были проведены новые исследования, которые выявили наличие «производственных дефектов». В материале также отмечается, что по дальности Р-30 «Булава-30» сопоставима с американской ракетой UGM-133A Trident II D5. Тем не менее авторы статьи задаются вопросами о точности российской ракеты.

Издание напоминает, что Р-30 «Булава-30», которые получают подводные лодки проекта 955 «Борей», должны «стать стержнем новой ядерной триады России».

Ранее начальник штаба командования подводных сил флота контр-адмирал Аркадий Наварский заявил, что в ближайшие годы на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) поступят четыре новые атомные подводные лодки проекта 955 «Борей-А» и проекта 885M «Ясень-М». Он пояснил, что АПЛ «Борей-А» представляют собой дальнейшее развитие подлодок проекта 955. Они являются носителями межконтинентальных баллистических ракет «Булава».