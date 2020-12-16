В США представили С-400 главным страхом НАТО

https://static.news.ru/photo/a51e866c-40e4-11eb-bde7-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-400 Фото: Alexei Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Российская система противоракетной обороны, которая использует зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, может являться главным страхом НАТО.

Об этом говорится в статье, посвящённой популярному в странах Азии российскому комплексу, которую опубликовал американский журнал National Interest.

Эксперт издания отмечает, что С-400 по характеристикам и возможностям серьёзно превосходит предыдущие системы С-300. Если С-300 является системой ПВО большой дальности, то новейший российский ЗРК более универсален. Использование ракет четырёх различных типов позволяет С-400 поражать как ближние, так и дальние цели, подчёркивается в National Interest.

Автор публикации указывает, что новейший ЗРК способен одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет. Это считается особенно важным, учитывая широкое использование некоторыми армиями беспилотников.

На популярность С-400 в Азии указывает тот факт, что заказчиками ЗРК выступили или готовятся ими стать Китай, Вьетнам, Турция, Ирак, Катар и Саудовская Аравия. Россия может похвастаться количеством крупных экспортных контрактов на данный вид вооружений, отметили в National Interest.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил: цель американских санкций против Турции из-за покупки С-400 — помешать России получать доходы и влияние. Об этом дипломат рассказал по телефону министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Помпео также подчеркнул, что санкции не были направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции.