16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

В США представили С-400 главным страхом НАТО

06:49, 18 декабря 2020 18
ЗРК С-400 ЗРК С-400 Фото: Alexei Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Российская система противоракетной обороны, которая использует зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, может являться главным страхом НАТО.

Об этом говорится в статье, посвящённой популярному в странах Азии российскому комплексу, которую опубликовал американский журнал National Interest.

Эксперт издания отмечает, что С-400 по характеристикам и возможностям серьёзно превосходит предыдущие системы С-300. Если С-300 является системой ПВО большой дальности, то новейший российский ЗРК более универсален. Использование ракет четырёх различных типов позволяет С-400 поражать как ближние, так и дальние цели, подчёркивается в National Interest.

Автор публикации указывает, что новейший ЗРК способен одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет. Это считается особенно важным, учитывая широкое использование некоторыми армиями беспилотников.

На популярность С-400 в Азии указывает тот факт, что заказчиками ЗРК выступили или готовятся ими стать Китай, Вьетнам, Турция, Ирак, Катар и Саудовская Аравия. Россия может похвастаться количеством крупных экспортных контрактов на данный вид вооружений, отметили в National Interest.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил: цель американских санкций против Турции из-за покупки С-400 — помешать России получать доходы и влияние. Об этом дипломат рассказал по телефону министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Помпео также подчеркнул, что санкции не были направлены на подрыв военного потенциала или боевой готовности Турции.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео