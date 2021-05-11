В США составили топ-5 вооружений московского парада Победы 

https://static.news.ru/photo/34c5a934-b2fb-11eb-8f19-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль использует парад Победы для демонстрации российской военной мощи, показывая новейшую и самую эффективную технику, считает пишущий для The National Interest военный обозреватель Марк Эпископос.

Журналист составил топ-5 лучших образцов вооружения, которые могли увидеть зрители московского парада. В список вошли танк Т-14 «Армата», баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотная наземная машина «Уран-9», крылатая ракета «Кинжал» и зенитно-ракетная система С-400.

Т-14 «Армата» является ключевым элементом в парке основных боевых танков РФ. Машина обладает множеством передовых функций, напоминает эксперт из США. На платформе «Арматы» также выпускается тяжёлая БМП Т-15, аналогов которой в войсках НАТО нет.

РС-24 «Ярс» стала единственной межконтинентальной баллистической ракетой, показанной на параде в 2021 году. Она считается улучшенным вариантом «Тополя-М». Предполагается, что «Ярс» существует как в мобильном, так и в шахтном вариантах. Россия вполне способна заменить большую часть остающихся на вооружении «Тополей» и «Тополей-М» ракетами «Ярс», уверяет Эпископос.

«Уран-9» — один из самых уникальных новых оборонных продуктов РФ. Обозреватель подчеркнул, что машина, по сути, представляет собой беспилотный танк. Впервые её представили в 2019 году. «Уран-9» предназначен для действий в высокоинтенсивных боевых операциях. Известно, что машину ограниченно использовали в Сирии.

X-47М2 «Кинжал» — гиперзвуковая баллистическая крылатая ракета воздушного базирования, способная нести ядерную боеголовку. Благодаря своей скорости и манёвренности она может угрожать американским авианосным ударным группам, отметил журналист. «Кинжал» является одним из нескольких образцов гиперзвуковых вооружений, о которых президент России Владимир Путин говорил в 2018 году.

ЗРС С-400 «Триумф» заслужила звание самой передовой российской системы противоракетной обороны. По словам американского эксперта, С-400 стали лицом экспортной оборонной промышленности РФ благодаря ряду громких контрактов с Турцией, Индией и Китаем. Эта ЗРС значительно более универсальна, чем её предшественник С-300. «Триумф» может оснащаться четырьмя разными типами ракет и эффективно работать как на коротких, так и на очень больших дальностях.

Ранее в Ростехе объяснили «убийственный» внешний вид истребителя Су-57 конструктивными особенностями машины. Самолёт, показанный на параде Победы в Москве, привлёк своей «внешностью» внимание пользователей Twitter.