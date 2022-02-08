В США заявили о готовности обсуждать с Россией прозрачность военных учений

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединённые Штаты приветствуют начало обсуждений с Россией мер по повышению прозрачности военных учений. Она добавила, что Вашингтон считает возможным это сделать, используя механизмы ОБСЕ, сообщает пресс-служба постпредства США при организации.

Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями. Мы уже предложили некоторые возможные пути продвижения вперёд в контексте модернизации Венского документа (ОБСЕ) и рассчитываем на продолжение этого процесса, — сказала Шерман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска не останутся на территории Белоруссии после союзных учений. По его словам, никогда речь не шла о том, что военные РФ будут находиться в Белоруссии по окончании манёвров.

В настоящее время на территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе — до 9 февраля, происходит передислоцирование и создание группировки войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будут проведены совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022».