В США российского «Дмитрия Донского» назвали пугающим подводным монстром

https://static.news.ru/photo/7bfecf8a-7dd9-11eb-8fa5-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Советские и российские подводные лодки проекта 941 типа «Акула» пугают американцев из-за своих размеров. Эти субмарины являются самыми крупными в мире, в Штатах их называют «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны». Об этом написал журнал Popular Mechanics.

Автор публикации отметил , что АПЛ проекта 941 в полтора раза длиннее футбольного поля и в три раза шире среднего жилого дома в США. По данным издания, из нескольких построенных в советское время субмарин на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России остался только ТК-208 «Дмитрий Донской». При этом его ждёт списание, а на смену этому «монстру» придут подводные лодки проекта 955 типа «Борей», одна из которых также получила название «Дмитрий Донской».

АПЛ 955 типа «Борей» — российские атомные подводные лодки IV поколения. Они вооружены 16 БРПЛ Р-30 «Булава». С 1996 по 2014 год построены три такие субмарины. С 2012 года появился проект 955А, который является модернизированной версией. У АПЛ этого вида изменились и внешность, и характеристики. Первую подлодку этого проекта — «Князь Владимир» — приняли в состав флота. Всего в составе ВМФ РФ сейчас четыре «Борея».

Ранее жители Великобритании высмеяли собственных военных, которые отслеживали российскую подводную лодку в Ла-Манше рядом с территориальными водами страны. Они напомнили, что подводные лодки, как и любые военные корабли, могут ходить по проливу в соответствии с международным морским правом, и никто им не имеет права мешать, сообщал NEWS.ru.