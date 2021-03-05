В США российского «Дмитрия Донского» назвали пугающим подводным монстром

Советские и российские подводные лодки проекта 941 типа «Акула» пугают американцев из-за своих размеров. Эти субмарины являются самыми крупными в мире, в Штатах их называют «субмаринами-монстрами» и «настоящими левиафанами времен холодной войны». Об этом написал журнал Popular Mechanics.
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АПЛ 955 типа «Борей» — российские атомные подводные лодки IV поколения. Они вооружены 16 БРПЛ Р-30 «Булава». С 1996 по 2014 год построены три такие субмарины. С 2012 года появился проект 955А, который является модернизированной версией. У АПЛ этого вида изменились и внешность, и характеристики. Первую подлодку этого проекта — «Князь Владимир» — приняли в состав флота. Всего в составе ВМФ РФ сейчас четыре «Борея».
Ранее жители Великобритании высмеяли собственных военных, которые отслеживали российскую подводную лодку в Ла-Манше рядом с территориальными водами страны. Они напомнили, что подводные лодки, как и любые военные корабли, могут ходить по проливу в соответствии с международным морским правом, и никто им не имеет права мешать, сообщал NEWS.ru.