Эксперты из США назвали российский авианосец «Адмирал Кузнецов» ненадёжным

https://static.news.ru/photo/98992f46-4157-11eb-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kuznetcovadmiral

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» не отличается надёжностью. К такому выводу пришли авторы публикации в американском научно-популярном журнале Popular Mechanics.

Издание вспомнило инцидент в 2018 году, когда в результате затопления плавучего дока на авианосец «Адмирал Кузнецов» упал башенный кран, что привело к возникновению пятиметровой пробоины.

Как и большинство крупных кораблей Военно-морского флота РФ, авианосец сопровождает океанский буксир, когда он уходит в рейс за границу, — отметил автор публикации.

В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Пожар нанёс ущерб в 500 млн рублей.

После инцидента в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления, писал NEWS.ru.