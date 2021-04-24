В США российские подводные лодки назвали грузовиками с ракетами

https://static.news.ru/photo/c7ad2170-a4e4-11eb-b764-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» ВМФ РФ несут серьёзную угрозу для противника, считают авторы американского издания 19FortyFive.

В материале российские субмарины назвали подводными грузовиками с крылатыми ракетами. Отмечается, что новые АПЛ в отличие от лодок проекта 885 «Ясень» менее шумные и более мощные.

Авторы из США утверждают , что данные субмарины могут выполнять залповый пуск ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», а в будущем их оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Тогда российские АПЛ станут ещё более «серьёзной угрозой».

Ранее американские журналисты пришли к выводу, что российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в настоящее время, вероятно, уже «покоится с миром». Авторы проанализировали задержки в сдаче судна ВМФ РФ. В прошлом году эксперты издания Forbes заявили, что «Адмирал Нахимов» является, возможно, самым мощным неавианесущим надводным военным кораблём на планете. Сейчас же крейсер сочли «мёртвым».