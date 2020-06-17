В США рассказали о ракете, из-за которой военные инженеры РФ «чешут голову»

Точность попадания создаваемой американской «супер-пупер-ракеты», которой, скорее всего, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), назвали в США. Её круговое вероятное отклонение составляет всего 14 дюймов, или менее 35 см.
Об этом
Четырнадцать дюймов — это значительное повышение точности, и, вероятно, российские и китайские инженеры чешут голову, думая о том, насколько это возможно и как вообще противостоять столь сложной системе, — говорится в статье журнала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первым о создании «супер-пупер-ракеты» рассказал президент США Дональд Трамп 15 мая. Он сообщил, что ракета будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. По словам Трампа, ракеты в России развивают скорость быстрее в пять раз, а в Китае — в пять или шесть. Мы сейчас создаём невероятную военную технику невиданного ранее уровня, подчеркнул тогда президент США.
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