В США рассказали о ракете, из-за которой военные инженеры РФ «чешут голову»

https://static.news.ru/photo/621c2964-b0f2-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Точность попадания создаваемой американской «супер-пупер-ракеты», которой, скорее всего, является AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), назвали в США. Её круговое вероятное отклонение составляет всего 14 дюймов, или менее 35 см.

Об этом сообщает Popular Mechanics. Журнал отмечает, что лучший на сегодня у американцев показатель точности имеет высокоточная крылатая ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin, AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). У неё отклонение равняется 10 футам, или чуть более трёх метров.

Четырнадцать дюймов — это значительное повышение точности, и, вероятно, российские и китайские инженеры чешут голову, думая о том, насколько это возможно и как вообще противостоять столь сложной системе, — говорится в статье журнала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первым о создании «супер-пупер-ракеты» рассказал президент США Дональд Трамп 15 мая. Он сообщил, что ракета будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. По словам Трампа, ракеты в России развивают скорость быстрее в пять раз, а в Китае — в пять или шесть. Мы сейчас создаём невероятную военную технику невиданного ранее уровня, подчеркнул тогда президент США.