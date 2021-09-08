В США рассказали о проблемах истребителя нового поколения

В армии США рассказали о ходе разработки программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD). Эта программа предполагает создание истребителя нового поколения, предназначенного для возможного противостояния как с Россией, так и с Китаем. Отмечается, что проект столкнулся с массой проблем, связанных в том числе с коронавирусом. Об этом рассказал Defense News генерал ВВС США Марк Келли.

По его словам, в течение последних 70 лет предполагалось , что основным врагом США является Россия или Советский Союз, в связи с чем разработчики оружия и самолётов учитывали возможность базирования в Европе. Теперь же речь идёт об угрозе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и возможные боевые действия там предполагают гораздо более широкое использование электромагнитного спектра. Самолёт новой программы рассчитан на более дальние перелёты и работу в мультиспектральной среде.

Келли отметил, что проект NGAD, предполагающий создание истребителя шестого поколения, сталкивается с тремя проблемами: секретностью, стоимостью и COVID-19. Как пояснил генерал, высокая секретность делает невозможным обсуждение на открытой площадке, а коронавирус затрудняет размещение «действительно важных людей» в небольших замкнутых пространствах. Немалую роль играет и стоимость проекта.

Ничто на основе высоких технологий не может быть дешёвым. Но разработка NGAD всё равно обойдётся нам дешевле, чем очередное поражение, — подчеркнул генерал.

Ранее в Конгрессе США предложили выделить дополнительные средства на модернизацию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II. Речь идёт о программе создания aвиационного двигателя нового поколения Adаptive Engine Transition Program (AЕTP). Наработки по AETP помогут в модернизации двигателей сaмолётов F-35: в 2022 финансовом году на эти работы планируется выделить почти $14 млн.