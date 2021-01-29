В США рассказали, каким будет «убийца» российских С-400

Представитель Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Уилл Ропер раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
В интервью журналистам Aviation Week & Space Technology он рассказал, что первый полёт бомбардировщика, вероятнее всего, состоится в декабре 2021 года, а не как планировалось ранее, летом 2022 года.
Ропер отметил, что в первом лётном образце B-21 Raider не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном самолёте можно будет получить уже к первому полёту бомбардировщика,
По его словам, переход к полномасштабному производству не займёт много времени. Специалист утверждает, что по методам разработки B-21 Raider отличается от истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.
Ранее издание Popular Mechanics назвало B-21 Raider «самым крутым в мире» самолётом. Разработкой аппарата занимается военно-промышленная корпорация Northrop Grumman по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Необходимость в новых самолётах обусловлена «напряжённостью с ядерными державами, такими как Россия и Китай», сообщили журналисты. Конструкция B-21 по схеме «летающее крыло» якобы позволит самолёту проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незаметным для вражеских радаров. Машина сможет нести как обычное, так и ядерное вооружение. Её оснастят морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.
ВВС США планируют заказать около сотни B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов, писал NEWS.ru.