В США рассказали, каким будет «убийца» российских С-400

https://static.news.ru/photo/cc62de5c-630e-11eb-a964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Уилл Ропер раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

В интервью журналистам Aviation Week & Space Technology он рассказал, что первый полёт бомбардировщика, вероятнее всего, состоится в декабре 2021 года, а не как планировалось ранее, летом 2022 года.

Ропер отметил, что в первом лётном образце B-21 Raider не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном самолёте можно будет получить уже к первому полёту бомбардировщика, передаёт Lenta.ru.

По его словам, переход к полномасштабному производству не займёт много времени. Специалист утверждает, что по методам разработки B-21 Raider отличается от истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Ранее издание Popular Mechanics назвало B-21 Raider «самым крутым в мире» самолётом. Разработкой аппарата занимается военно-промышленная корпорация Northrop Grumman по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Необходимость в новых самолётах обусловлена «напряжённостью с ядерными державами, такими как Россия и Китай», сообщили журналисты. Конструкция B-21 по схеме «летающее крыло» якобы позволит самолёту проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незаметным для вражеских радаров. Машина сможет нести как обычное, так и ядерное вооружение. Её оснастят морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.

ВВС США планируют заказать около сотни B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов, писал NEWS.ru.