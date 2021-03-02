В США рассказали об «ужасающем крике» российского Су-57

https://static.news.ru/photo/bfae0e24-7b6a-11eb-bc77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 издаёт «ужасающий крик», когда приближается. Об этом заявили в американском журнале Popular Mechanics.

Журналисты издания обратили внимание при просмотре видео полёта четырёх Су-57, что звук от летящего самолёта был зловещим и пронзительным.

В ролике вы можете услышать, как новый истребитель при приближении издаёт необычный высокий звенящий звук, — пишет издание.

Су-57 сконструирован как истребитель пятого поколения, однако более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения, будучи оснащёнными новыми технологиями, которые сейчас только разрабатываются для них.

Уже сейчас автоматизация, информационная интеграция и интеллектуальное обеспечение самолётов являются определяющими требованиями к эргономике кабины. Всё это позволяет пилоту максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.

Продемонстрированный конструкторами инновационный подход позволяет забыть про двухместную концепцию кабины истребителя. Пилот сможет самостоятельно справляться с поставленной перед ним задачей. Не обошли вниманием обозреватели и разработку российских конструкторов в области внедрения искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолёта.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские журналисты заявили, что стелс-истребитель F-35 не так безупречен, как принято считать. У него есть целый ряд недостатков. Среди прочего самолёт ВВС США имеет существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, поэтому в воздухе он может стать лёгкой добычей российского Су-57.