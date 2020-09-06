В США раскрыли цель полёта бомбардировщиков B-52 у границ Крыма

https://static.news.ru/photo/c8eb70ec-f011-11ea-983d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)/Public domain/wikipedia.org

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress пролетали над Украиной к границам Крыма в сопровождении западных средств воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО). К такому выводу пришли журналисты американского издания The Drive.

По данным СМИ, самолёты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные для проведения электронной разведки, могли собирать информацию о параметрах излучения радаров систем ПВО в Крыму и боевом порядке их действий.

Издание отмечает, что когда бомбардировщики подлетали к Крыму со стороны Украины, разведывательные самолёты облетали полуостров со стороны Чёрного моря.

Как писал NEWS.ru, бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приблизились к крымскому полуострову со стороны Украины 4 сентября. Они вылетели с авиабазы Фэрфорд, которая расположена в английском графстве Глостершир, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Далее самолёты приблизились к границе с Крымом и пролетели над Азовским морем. Бомбардировщики отработали нанесение ракетных ударов по военным объектам, которые располагаются в Крыму и на юге России.