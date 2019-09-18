Журналисты американского издания The National Interest обнаружили советскую разработку — прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который в случае принятия на вооружение превзошёл бы любой танк НАТО.
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При этом автор материала усомнился в том, что у современной «Арматы» есть специализированный радиолокационный прицел, как у Т-95. Кроме того, танк предыдущего поколения отличался значительными сетевыми возможностями, позволяющими эффективно использовать 152-миллиметровую пушку.
T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14, — пришёл к выводу журналист.
Вместе с тем он отметил, что Т-14 «Армата» отличается более продвинутыми способностями по противодействию вражеским ракетам и радарам.
Ранее News.ru писал о том, что Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены. В будущем продавать за границу эту боевую машину Москва сможет, если разработает её менее дорогие варианты. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.