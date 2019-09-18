https://static.news.ru/photo/6974e32a-9c69-11e9-b3d1-fa163e074e61_660.jpg Танк Т-14 «Армата» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналисты американского издания The National Interest обнаружили советскую разработку — прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который в случае принятия на вооружение превзошёл бы любой танк НАТО.

В опубликованной статье говорится , что разработка Т-95 продолжалась до начала 2010 года, однако после проект был закрыт из-за создания танка Т-14 «Армата» с необитаемой башней.

При этом автор материала усомнился в том, что у современной «Арматы» есть специализированный радиолокационный прицел, как у Т-95. Кроме того, танк предыдущего поколения отличался значительными сетевыми возможностями, позволяющими эффективно использовать 152-миллиметровую пушку.

T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14, — пришёл к выводу журналист.

Вместе с тем он отметил, что Т-14 «Армата» отличается более продвинутыми способностями по противодействию вражеским ракетам и радарам.

Ранее News.ru писал о том, что Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены. В будущем продавать за границу эту боевую машину Москва сможет, если разработает её менее дорогие варианты. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.