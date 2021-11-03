В Пентагоне предположили, что Китай уже располагает ядерной триадой

Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой — стратегической авиацией, межконтинентальными баллистическими ракетами и подводными ракетоносцами. КНР повышает готoвность ядерных сил до «пуска по предупреждению» с увeличением числа ракет шахтного базирования. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Пентагона.

КНР, вероятно, уже создала новорождённую «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования, — говорится в документе.

В КНР создают инфраструктуру, необходимую для расширения ядерных сил, а также активно наращивают производство оружейного плутония. По оценке Минобороны США, Китай будет иметь к 2027 году до 700 ядерных боезарядов, готовых для доставки к потенциальным целям.

КНР, вероятно, намерена обзавестись по меньшей мере 1 тысячью боеголовок к 2030 году. Это больше тех темпов и размера, которой прогнозировался Министерством обороны [США] в 2020 году, — отмечается в докладе.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Австралии намерены ввести в строй восемь атомных субмарин в рамках так называемого Индо-Тихоокеанского партнёрства с США и Великобританией (AUKUS).

В Пекине заявили, что создание альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS является актом распространения ядерного оружия.