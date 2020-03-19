https://static.news.ru/photo/67e54474-69fe-11ea-a347-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Lockheed Martin/youtube.com

Корпорация Lockheed Martin выпустила рекламный ролик, демонстрирующий имитацию воздушного удара по российскому оружию. Атаку, по задумке авторов видео, должны совершить самолёты Lockheed футуристического дизайна.

Видео посвящено программам развития от производителя оружия, известного как Skunk Works. Это элитное подразделение, занимающееся сверхсекретными исследованиями и разработками. В ролике рассказывается о новых технологиях и аппаратах.

Зрителю в середине ролика показывают под прицелом ПВО С-400 и мобильную межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь-М», которые расположены на территории, по очертаниям напоминающей Россию. В это время голос за кадром говорит о «постоянно меняющихся угрозах» и о том, что разработка необходима для безопасности США.

В 2018 году президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию официально объявил, что американские системы ПРО бессильны перед «Сарматом». На видеоролике, демонстрирующем действие ракеты, боеголовка была запущена в сторону США. Российские информагентства тогда сказали, что она может уничтожить штат Техас. В Америке на это отреагировали с юмором, писал NEWS.ru.