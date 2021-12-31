В США перечислили пять самых смертоносных российских вооружений

Офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал самые опасные вооружения России. Он выделил новую ядерную торпеду «Посейдон» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Кроме того, по мнению Иствуда, устрашающее воздействие имеют зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1», вертолёт Ми-28НМ Superhunter и ракета МБР РС-24 «Ярс».

Это оружие (беспилотный подводный аппарат «Посейдон». — NEWS.ru) пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запустить «Посейдон» со своей подводной лодки К-329 «Белгород», — написал Иствуд.

Отмечается, что торпеда будет иметь огромный радиус действия.

Комплекс С-400 «Триумф» может не только уничтожать пилотируемые самолёты противника и некоторые дроны, но также и использоваться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 250 миль в зависимости от используемой ракеты.

«Панцирь С-1», по словам обозревателя, использовался в сирийской гражданской войне, конфликте в регионе Донбасса и последней гражданской войне в Ливии. Другие модернизированные варианты имеют улучшенный радар, увеличенную дальность обнаружения и эффективные вращающиеся пушки.

Ми-28nm Superhunter Иствуд сравнил с американским AH-64 Apache. Российский вертолёт, пишет отставной офицер, имеет сенсоры, которые позволяют ему летать и атаковать ночью. А новейший радар обеспечивает обзор на 360 градусов вместе с радиолокационным изображением земли. Ми-28НМ может развивать скорость 186 миль в час с дальностью полёта 280 миль.

Заключает список комплекс «Ярс» для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Каждая из них способна нести от трёх до шести боеголовок мощностью до 250 килотонн и с дальностью действия более 10 тыс. км, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России успешно прошла испытания и вошла в состав вооружённых сил новая зенитная ракетная система С-550. Отмечается, что ЗРС не имеет аналогов, она может поражать космические аппараты, боевые части межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковые цели на большой высоте.