В США отреагировали на испытания новой российской противоракеты

https://static.news.ru/photo/2331d860-a733-11eb-9434-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Пентагону следует начинать тревожиться за свои спутники из-за новой российской противоракеты. К такому выводу пришёл обозреватель портала 19FortyFive Питер Сучиу, который посмотрел видеозаписи очередных испытаний системы ПРО России.

Вызывает опасение, что российская система ПРО может быть использована не только для того, чтобы остановить воздушное нападение, но и для борьбы со спутниками, — заявил Сучиу.

Он подчеркнул, что неизвестно, какую конкретно платформу испытывали в ходе недавних манёвров в Казахстане, но с лета 2019 года тестирование новой российской противоракеты проходило на полигоне в этой стране. Эксперт добавил, что в Пентагоне давно опасаются за свои спутники, поскольку Россия развивает технологии, позволяющие настигать цели в космическом пространстве.

Ранее ВКС РФ испытали новую противоракету на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она способна развивать скорость в четыре раза превышающую скорость пули, которую выпустили из автомата. Ракета поразила заданную условную цель с высокой точностью. До этого о стрельбах с новой ракетой стало известно в ноябре 2020 года. Новинка позволит защищаться от ударов противника средствами воздушно-космического нападения.