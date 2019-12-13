https://static.news.ru/photo/1e9f7ad6-1d8d-11ea-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Фото: function.mil.ru

Американский журнал Forbes назвал новейшую российскую подводную лодку Б-274 «Петропавловск-Камчатский» не похожей ни на одну американскую субмарину, потому что у неё обычный двигатель без атомного реактора. США в последний раз принимали на вооружение неатомную подлодку в 1950-х годах.

Подлодка использует свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа для обеспечения работы двигателя. Эти аккумуляторы периодически перезаряжаются с помощью дизельного генератора, и такого рода энергетическая установка получила название дизель-электрическая, — сообщает Forbes.

Одна из причин строительства в США исключительно атомных подлодок состоит в том, что американские субмарины должны преодолевать большие расстояния. Кроме того, они имеют быстрый ход и обладают дополнительной электрической энергией. От обычных подлодок отказались не только США, но и ВМФ Великобритании и ВМС Франции.

Зато обычные подводные лодки размещаются на всех российских флотах, отмечает издание. Их сильные стороны в том, что они меньше по размеру и дешевле. Такая субмарина практически бесшумна, она может отключить почти все свои системы и тихо лечь на дно, после чего её практически невозможно будет обнаружить.

Как писал NEWS.ru, советская подводная лодка, в течение многих лет стоявшая у пристани в Лонг-Бич в американском штате Калифорния, будет продана анонимному покупателю. Субмарина проекта 641 (Foxtrot по классификации НАТО) на протяжении 20 лет была туристическим аттракционом, пока в 2015 году её не закрыли для посещений из-за обветшания. Судно в настоящее время принадлежит компании NewCo, но используется на правах аренды фирмой Urban Commons. Представители NewCo сообщили о достигнутой договорённости о продаже подлодки, не уточняя личность покупателя и сумму сделки.