В Пентагоне дали оценку применению ВС РФ ракет «Кинжал» на Украине
Министр обороны США: применение РФ «Кинжалов» не сильно повлияет на ситуацию на Украине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:04, 20 марта 2022
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»Фото: MOD Russia/via Global Look Press
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Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью телекомпании CBS, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» не изменит кардинально ситуацию на Украине.
Я не думаю, что это гиперзвуковое вооружение само по себе кардинально изменит ситуацию,— заявил Остин.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» из воздушного пространства Крыма и комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожили базу ГСМ в Николаевской области Украины, с которой поставлялось топливо для украинских военных.
18 марта российские военные впервые применили комплекс «Кинжал» в реальных условиях боя. С его помощью ВС уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных в Ивано-Франковской области.
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что первое боевое применение комплексов «Кинжал» показало их высокую эффективность. По его словам, ни на Украине, ни на Западе нет таких систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые были бы способны перехватить эти ракеты.