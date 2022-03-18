В Пентагоне дали оценку применению ВС РФ ракет «Кинжал» на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал в интервью телекомпании CBS, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» не изменит кардинально ситуацию на Украине.

Я не думаю, что это гиперзвуковое вооружение само по себе кардинально изменит ситуацию, — заявил Остин.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» из воздушного пространства Крыма и комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожили базу ГСМ в Николаевской области Украины, с которой поставлялось топливо для украинских военных.

18 марта российские военные впервые применили комплекс «Кинжал» в реальных условиях боя. С его помощью ВС уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных в Ивано-Франковской области.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что первое боевое применение комплексов «Кинжал» показало их высокую эффективность. По его словам, ни на Украине, ни на Западе нет таких систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые были бы способны перехватить эти ракеты.